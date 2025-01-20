Форум-выставка «Уникальная Россия» пройдет в Москве с 23 января по 9 февраля

С 23 января по 9 февраля в московском Гостином дворе пройдет художественно-промышленная выставка-форум «Уникальная Россия». Мероприятие посетят сотни гостей и участников — руководители предприятий, чиновники, дипломаты, дизайнеры, искусствоведы, художники и другие, сообщается в пресс-релизе события.

«Уникальная Россия» считается крупнейшей выставкой традиционных искусств. В 2024 году участников и организаторов форума приветствовал президент России Владимир Путин.

«Отрадно, что за столь короткий срок ваш творческий и по-настоящему красивый проект завоевал широкую известность, стал большим, ожидаемым событием в культурной, общественной жизни столицы и всей России», — говорил глава государства.

В 2025 году на выставке поучаствуют представители более чем 70 регионов России. На форуме также презентуют международную программу совместно с представительствами стран БРИКС+ и других дружественных стран. Свою культуру представят Индия, Шри-Ланка, Индонезия и другие государства.

Исторической составляющей уделят особое внимание. В этой части будут две центральные экспозиции: одну посвятят 325-летию Пробирной палаты России, вторую — 130-летию предприятия народных художественных промыслов «Торжокские золотошвеи».

Ежегодно на «Уникальной России» проходят деловые и культурные мероприятия — фестивали, показы дизайнерской одежды, лекции, встречи, концерты и международные ивенты с участием дипломатов. Гости смогут ознакомиться с творчеством российских и иностранных художников, поучаствовать в мастер-классах, узнать об отечественных инновационных проектах и приобрести изделия мастеров.

Выставка-форум проводится при поддержке Минпромторга, Минфина, Минкультуры, МИД РФ и Федерального агентства по делам национальностей России.