Форум молодежного парламентаризма прошел в Подмосковье

Депутат от партии «Новые люди» в Московской областной думе Лев Закиров совместно с председателем Московского областного молодежного парламента Татьяной Некрасовой организовали форум молодежного парламентаризма для членов Московского областного молодежного парламента , сообщает пресс-служба депутата.

Лев Закиров, как депутат Московской областной думы и заместитель председателя палаты молодых законодателей принял участие в панельной дискуссии, на которой рассказал о проектной деятельности Мособлдумы и палаты молодых законодателей. Также поделился достижениями в работе регионального отделения партии.

Завершился форум деловой игрой «Однажды давным давно»: участники создали свои проекты, оценили их эффективность и целесообразность, а также потренировали навык тайм-менеджмента.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.