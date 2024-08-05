Форум «День соседей» в Развилке Ленинского округа посетили более 300 жителей

В Ленинском городском округе стартовал цикл масштабных форумов «День соседей». Первая встреча прошла в Развилке, где собралось свыше 300 местных жителей, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

«За последние два месяца в Ленинском округе состоялись сотни дворовых собраний, на которых присутствовали тысячи жильцов многоквартирных домов. В ходе этих мероприятий активные жители обсуждали темы от жилищно-коммунальных услуг до здравоохранения. Сегодня, на форуме „День соседей“, собравшиеся совместно обсудили проекты по улучшению городской среды, сделали свой выбор и проголосовали за объекты, которые будут реализованы в ближайшее время», — сказала Татьяна Калямина.

Лекторами на форуме выступили гражданские активисты Тимофей Азаров и Татьяна Беседина. Они представили участникам уже завершенные проекты и предложили несколько первостепенных инициатив для реализации.

Вместе участники форума добились:

создания пешеходных путей к автобусной остановке «Храм» и школе в поселке Развилка;

ремонта дорог в сельском поселении Развилковское, ТЛПХ «Зорька», СНТ «Фронтовики», ДНТ «Косогор» и других местах

Необходимо реализовать:

обустройство лесопарка Коробово;

строительство пристройки к Молоковской школе на 237 мест;

строительство школы на 825 мест в ЖК «Ново-Молоково»;

ремонт Володарского шоссе;

создание новых систем водоотведения и водоснабжения;

обустройство дополнительных парковочных карманов и многое другое.

На мероприятии также присутствовали представители Совета депутатов Ленинского округа, управляющих компаний «ПСО» и «ЭСТЕТ», МБУ «Благоустройство», МУП «ПТО ГХ», Олег Тихонов, Дмитрий Банченко и другие. Перед началом форума жители имели возможность задать свои вопросы профильным специалистам и получить ответы.

Результаты голосования первого форума «День соседей» будут опубликованы в домовых чатах поселка.

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