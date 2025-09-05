Формат российского конкурса брендов «Знай наших» появится в Узбекистане

Российский формат конкурса растущих брендов «Знай наших», который Агентство стратегических инициатив (АСИ) три года подряд проводит вместе с Фондом Росконгресс при поддержке ВЭБ.РФ, планируют тиражировать в странах Центральной Азии, начиная с Узбекистана. Об этом на Восточном экономическом форуме (ВЭФ-2025) в рамках сессии «Делая локальное глобальным: цифровые платформы как драйвер роста несырьевого экспорта» заявил главный стратег ВЭБ.РФ, замдиректора направления АСИ «Новый бизнес» Михаил Хомич.

В Узбекистане запуском конкурса будут заниматься Агентство стратегических реформ Республики и торгово-промышленная палата Узбекистана.

«Совсем скоро конкурс „Знай наших“, который мы запускали, чтобы дать бизнесу новые инструменты для роста, приобретет международный статус: к нему впервые присоединится еще одна страна — Узбекистан. Мы будем помогать узбекистанским брендам продвигаться, в том числе на российском рынке. Это станет шагом к взаимовыгодному сотрудничеству. Таким образом, мы не только расширяем географию, но и открываем новые возможности для бизнеса», — сказал Михаил Хомич.

Конкурс «Знай наших» в России помогает выявить перспективные компании, создать им медийную и инфраструктурную поддержку, а также популяризировать продукцию на внутренних и международных рынках. За три сезона в российском конкурсе участвовало больше 30 тысяч компаний. Лучшие из них получили серьезную поддержку: доступ к акселераторам, образовательным программам, бизнес-миссиям и членство в ведущих деловых объединениях. Результат говорит сам за себя: средний рост выручки финалистов превысил 50%, а некоторые компании увеличили продажи в 2–3 раза.

Но это не единственный российский формат, который появится в Узбекистане. На этой же сессии основатель Wildberries и глава ООО «РВБ» Татьяна Ким заявила, что они тоже делятся своим накопленным опытом с дружественными странами.

«Наша компания продолжит развивать совместный с Агентством стратегических инициатив проект „Платформа Роста“, мы работаем с 30 регионами, запустили проект в Узбекистане, поскольку мы работаем в 10 других странах. Конечно, опыт, который мы нарабатываем в нашей стране, мы с радостью представляем предпринимателю из других дружественных нам государств», — рассказала Ким.

Также она отметила, что в настоящее время важно укреплять международное сообщество, особенно учитывая рост молодежного предпринимательства. Возраст бизнесменов снижается — они молодеют, и это открывает новые перспективы: «Примечательно, что 60% пользователей нашей платформы — женщины. Это показатель того, как удобно современные инструменты позволяют им совмещать роль матери, женщины и предпринимателя. Мы видим, как они уверенно строят свое будущее, и это вдохновляет нас развивать проекты, поддерживающие такие инициативы», — подытожила Ким.

Проект комплексной поддержки и развития российских предпринимателей «Платформа роста» представили президенту России Владимиру Путину в ходе заседания Наблюдательного совета АСИ, которое состоялось 23 января 2025 года (о ее создании заявили в июле 2024 года). Среди обозначенных целей проекта — повышение предпринимательской активности в регионах, рост объемов производства российских товаров, а также увеличение внимания к теме создания благоприятных условий для развития отечественного бизнеса. Резиденты проекта получают доступ к инструментарию для создания и продвижения товаров, вывода продуктов на новый уровень развития и узнаваемости, а также качественного усиления представленности внутри страны.