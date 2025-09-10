Формат мобильного социального участкового предложили в Нижнем Новгороде

На нижегородском форуме проекта «Социальный участковый», состоявшемся 9 сентября, было выдвинуто предложение о создании формата мобильного социального участкового, сообщает ИА «Время Н» .

Идея возникла в связи с тем, что участковым намного сложнее обходить частный сектор пешком, в отличие от многоэтажек. Предоставление им служебного транспорта может решить эту проблему, позволив гражданам подходить к машине и самостоятельно обращаться к участковому со своими вопросами.

«Отличное предложение. Хотелось бы его реализовать», — отметил губернатор региона Глеб Никитин, предложив использовать уже задействованные в коммуникации с жителями отдаленных населенных пунктов транспортные средства, такие как «Поезда здоровья» и автолавки.

Губернатор подчеркнул, что необходимо стремиться к максимальной эффективности, чтобы автомобиль использовался не только для встреч жителей с участковым, но и для доставки товаров первой необходимости, например, хлеба и воды.

В завершение форума Никитин отметил лучших социальных участковых, вручив им награды за вклад в реализацию социально значимых проектов в Нижегородской области.