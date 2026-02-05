«Фонтанка»: медикам в Петербурге предложили перечислять часть зарплаты на СВО

В Санкт-Петербурге медики начали получать готовые заявления о переводе части своих зарплат на поддержку участников СВО, сообщает «Фонтанка» .

Заявление на имя главврача содержит просьбу в течение 2026 года ежемесячно перечислять часть зарплаты в фонд «Победа» в качестве благотворительного пожертвования. При этом сумму необходимо вписать самостоятельно, после чего поставить подпись и расшифровку.

Медработники восприняли распоряжение начальства следующим образом: врачи должны ежемесячно перечислять не менее 500 рублей, а медсестры — не менее 200 рублей. При этом заявление подается на добровольной основе.

Фонд «Победа» зарегистрирован в Санкт-Петербурге. Его возглавляет Александр Ганаев. Сведения о собственниках в базе СПАРК засекречены. Организация была создана в 1994 году. По итогам 2024 года доход компании составил 771 млн рублей, а чистые активы достигли 21,5 млрд рублей.

Согласно информации на сайте фонда, организация оказывает поддержку при покупке снаряжения для бойцов СВО и способствует приближению победы России. Кроме того, фонд оказывает помощь жителям Мариуполя.

