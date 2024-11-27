Фонд «Защитники Отечества» помог детям героев СВО из Подмосковья посетить Байконур

Дети героев СВО из Московской области посетили Байконур благодаря фонду «Защитники Отечества». Ребята стали свидетелями отправки ракеты-носителя «Союз-2.1а» с грузовым кораблем «Прогресс МС-29». Дети героев также посетили стартовый комплекс ракеты-носителя нового поколения «Союз 2.1б», которая была сконструирована по чертежам серийной ракеты «Союз-У». Об этом сообщает пресс-служба фонда.

«Мы хотим сказать огромное спасибо фонду «Защитники Отечества» и корпорации «Роскосмос» за предоставленную возможность посетить космодром Байконур. Нам удалось посетить космодром в день запуска космического корабля, и это было незабываемо!» — сказала участница поездки София.

Для ребят организовали экскурсию по мемориальному комплексу космодрома и пусковой площадке «Гагаринский старт», откуда отправляли первых космонавтов. Также ребята посетили домики Королева и Гагарина и увидели полноразмерный макет орбитального корабля «Буран».

На протяжении поездки ребят сопровождали представители филиала фонда «Защитники Отечества» в Московской области и представители госкорпорации «Роскосмос».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о работе филиала фонда «Защитники Отечества». Он подчеркнул, что там работают профессиональные специалисты и ищут способы решить каждый запрос.

«Центры (помощи семьям участников СВО — ред.) работают, и ключевое, чтобы они работали стабильно, с такой же эмпатией и временем. <…> Именно с этой целью был создан государственный фонд «Защитники Отечества», где работают профессиональные специалисты и помогают большому количеству ребят и семей. Справка это, протезирование — самые разные запросы», — сказал Воробьев.