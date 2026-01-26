Фонд «Защитники Отечества» обработал почти 1 500 обращений в Дубне

Филиал фонда «Защитники Отечества» в Дубне за два с половиной года работы оказал помощь участникам специальной военной операции и их семьям, обработав более 1400 обращений, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Отделение фонда «Защитники Отечества» по Московской области действует в Дубне два с половиной года. С первых дней специальной военной операции в администрации города организована поддержка участников СВО и их семей.

Социальный консультант филиала Маргарита Парханюк отметила, что помощь оказывается благодаря сотрудничеству с главой округа Максимом Тихомировым, Ассоциацией ветеранов боевых действий, городскими службами, медицинскими организациями, управлением образования, управлением социального развития, волонтерами и юристами.

Филиал персонально сопровождает 20 ветеранов СВО и более 200 семей бойцов. Ветеранам предоставляют медицинскую и социальную реабилитацию, психологическую и юридическую помощь, технические средства реабилитации, санаторно-курортное лечение, содействие в переобучении и трудоустройстве. Фонд помогает получить удостоверения ветерана боевых действий, в том числе для служивших в частных военных компаниях. Ветеранам с инвалидностью предоставлено 86 адаптивных средств, включая оборудование для «Умного дома», специальную одежду и спортивные протезы.

В Дубне трудоустроили шестерых ветеранов СВО, двое из них нашли работу после экскурсий на предприятия в рамках программы «Промышленный туризм». Трое ветеранов получают высшее образование бесплатно. За весь период работы филиал обработал более 1 400 обращений.

Глава округа Максим Тихомиров подчеркнул, что в городе ежедневно ведется работа по поддержке ветеранов и их семей, а одной из важных задач является реализация проекта «Стальной характер».

Получить информацию о мерах поддержки можно в филиале Фонда по адресу: ул. Академика Балдина, д. 2, телефон 8 (991) 707-75-90.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о работе филиала фонда «Защитники Отечества». Он подчеркнул, что там работают профессиональные специалисты и ищут способы решить каждый запрос.

«Центры (помощи семьям участников СВО — ред.) работают, и ключевое, чтобы они работали стабильно, с такой же эмпатией и временем. <…> Именно с этой целью был создан государственный фонд «Защитники Отечества», где работают профессиональные специалисты и помогают большому количеству ребят и семей. Справка это, протезирование — самые разные запросы», — сказал Воробьев.