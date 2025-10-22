ФНПР может быть причастна к схемам с офшорами на Сейшелах для вывода средств

сегодня в 07:00

Согласно расследованию газеты «Известия» , компании, аффилированные с Федерацией независимых профсоюзов России, могли быть задействованы в схемах по выводу средств через сейшельские офшоры.

По данным источников, в 2011–2012 годах ООО «Группа отелей Спутник» перевело почти 1,1 млрд рублей на счета компании «Редхилл Холдингс Лимитед» под видом оплаты доли в уставном капитале ООО «Варлоу», которое было ликвидировано через два дня после последнего перевода.

Часть средств могла быть направлена в строительные компании «Меджиком» и «Хаттон Девелопмент», возводящие элитную недвижимость в Москве.

В центре схемы, по версии издания, находятся бизнесмены Константин Шмачков и Александр Контузов, занимающие руководящие посты в структурах ФНПР.

Ранее сейшельские офшоры упоминались в деле о незаконной продаже имущества Университета профсоюзов экс-ректором Александром Запесоцким. Расследование продолжается.