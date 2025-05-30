Финалистам конкурса «Лидеры России. Политика» помогут освоиться в партийном пространстве

Секретарь Генсовета Владимир Якушев встретился с финалистами конкурса «Лидеры России. Политика» — в Центральном исполкоме «Единой России» собрались конкурсанты, которые представляют все политические силы, передает пресс-служба партии.

Владимир Якушев рассказал финалистам «Лидеров России. Политика» об истории партии, ее структуре и основных институтах, народной программе и партийных проектах, предварительном голосовании и подготовке к выборам.

Говоря о партийной структуре, он сообщил, что сейчас у «Единой России» 2,6 млн человек с членством партии. Активно работают над привлечением в ряды партии институты сторонников и «Молодой Гвардии Единой России».

Также Владимир Якушев остановился на сети региональных, местных и первичных отделений партии.

«У „Единой России“ — 87 тыс. первичек. Такой сети нет больше ни у одной политической партии. Наша основа — это те, кто непосредственно работают с людьми», — указал он.

Отдельно секретарь Генсовета отметил, что региональные отделения партии возглавляют более 50 глав регионов.

Помимо этого, речь шла о реализации народной программы «Единой России».

«Для нас принципиально важно будет сейчас, по окончании политического цикла, отчитаться перед гражданами: что сделано, а что нет и почему. И то, что мы не сделали, естественно, включить в новую программу, с которой мы пойдём на выборы в 2026 году. А чтобы не быть голословными, должен быть жёсткий мониторинг за всеми мероприятиями народной программы», — подчеркнул Владимир Якушев.

Достижению результатов по народной программе способствует реализация партийных проектов. За каждым закреплён федеральный координатор и председатель общественного совета, утверждены показатели эффективности.

Участники встречи интересовались участием в предварительном голосовании «Единой России», партийным обучением, законодательными инициативами и парламентской работой партии.

«Много опытных и состоявшихся людей принимают участие в „Лидерах России. Политика“, чтобы расширить собственные горизонты. Они видят в конкурсе возможность себя капитализировать с точки зрения знаний, пообщаться с компетентными, профессиональными людьми, выстроить новые связи. А „Единая Россия“ видит в площадке конкурса возможность пополнить собственный кадровый резерв в преддверии выборов-2026», — акцентировал внимание Владимир Якушев.

Развитие сферы культуры — важное направление работы команды губернатора Московской области Андрея Воробьева.

«В Подмосковье более 33 тыс. человек работают в этой сфере. У нас 69 музеев, 28 театров, более 900 культурно-досуговых учреждений, больше 920 библиотек, 191 школа искусств и 105 кинотеатров. Музыка, поэзия, фильмы, танцы, театральные постановки становятся все популярнее у жителей региона, и все это благодаря нашим работникам культуры», — отметил глава региона.