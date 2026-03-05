Флорист перечислила цветы, которые мужчины чаще выбирают к 8 Марта

В преддверии 8 Марта флорист Серафима Агеенко рассказала о тенденциях в выборе букетов и сезонном повышении цен. По ее словам, чаще всего российские мужчины к Международному женскому дню покупают тюльпаны, розы и мимозы.

Стоимость цветов к празднику ежегодно увеличивается. В текущем году, по оценкам специалистов, подорожание может составить около 30%. Основная причина роста цен, как отметила Агеенко, заключается в логистических сложностях и закупочной стоимости у поставщиков и цветоводов. Наценка же самих цветочных салонов остается минимальной.

Традиционно у мужчин пользуются популярностью тюльпаны, розы и мимоза. По словам флориста, тюльпаны остаются беспроигрышной классикой. Мужчины старшего поколения чаще выбирают розы и тюльпаны в красной и розовой гамме. Молодые люди склоняются к более светлым и ярким оттенкам: белым, сиреневым, а также разноцветным композициям, чтобы создать эффектное впечатление. Мимоза, при всей своей популярности, является недолговечным вариантом, так как быстро увядает.

«Сейчас уже года три, наверное, если не ошибаюсь, стало популярно высаживать гиацинты и нарциссы, композиции из луковичных растений в горшочках. И получается, у женщины, мамы, бабушки, девушки любимой просто на окошке потом растут растения. Такой подарок можно будет при должном уходе сохранить», — рассказала в разговоре со Sputnik Агеенко.

Специалист отметила, чтобы купленный букет сохранил свежесть, необходим правильный уход. Эксперт не рекомендует ставить цветы на подоконник в отопительный сезон из-за вредного для них перепада температур между холодным стеклом и горячей батареей. Также стоит избегать кухни, где на растения негативно влияют жар, пар и частые сквозняки.

Ранее жительницы Москвы рассказали, каких подарков к празднику ждут от своих мужчин. Большинство женщин отметили, что хотели бы получить букеты и сладости.

