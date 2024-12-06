Флагманский отечественный беспилотник-разведчик представлен в музее Подмосковья

Историко-мемориальному музею-заповеднику «Подолье» передали новый флагманский беспилотник-разведчик отечественного производства Supercam S350. Теперь все желающие могут увидеть новый экспонат в «Военной комнате», сообщили в пресс-службе местной администрации.

«Военная комната» в Подольском выставочном зале является экспозицией, посвященной подольчанам — участникам Великой Отечественной войны. Ко Дню Победы в 2023 году там создали еще один раздел об участниках СВО. В него включили личные вещи, предметы быта и экипировки, письма шести погибших в наши дни героев. Посетители могут посмотреть скатку, патронташ, фотографии и многое другое. На экспозиции ждут посетителей в возрасте от 12 лет.

Теперь в экспозиции «Военной комнаты» каждый может увидеть один из флагманов ижевской группы компаний «Беспилотные системы». БПЛА Supercam S350 может подниматься на высоту до 5 км и удаляться от оператора на расстояние до 100 км.

Изначально беспилотник предназначался для аэрофотосъемки и видеомониторинга в гражданском секторе. Теперь он выполняет задачи военного назначения в интересах МО РФ при проведении СВО, ведет разведку в тылу врага.

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