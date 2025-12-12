Физиологическая реакция: психиатр рассказал о тревожности

Врач-психиатр, психотерапевт высшей категории, психолог Александр Федорович заявил, что в современном мире тревожность стала печальным спутником многих людей. Подавить ее очень сложно, но можно бороться с вызвавшими ее триггерами.

«Тревожность — это некий отклик организма на какие-то внешние события. То есть организм откликается на некую мысль о том, что в любую секунду могут произойти какие-то неотвратимые события, и человек окажется совершенно неспособным решить ни один из вопросов», — сказал психолог в эфире радио Sputnik.

При плохих новостях состояние тревожности перерастает в хроническое, однако проблема заключается в естественной природе тревоги, из-за чего организм реагирует телесно, затрагивая органы и системы.

По его словам, русский народ за последнее столетие пережил две войны и две революции, разруху и голод: эти триггеры до сих пор терзают психику, нужно сокращать именно их. Одновременно тревогу можно скрыть и отвлечься от нее.

