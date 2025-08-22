Физик-ядерщик рассказал о скоплении радиоактивных отходов в Монголии

Российский физик-ядерщик Андрей Ожаровский рассказал о скоплении радиоактивных отходов в районе старых рудников советских времен Мардай в Монголии, где он был задержан во время замеров радиационного фона, сообщает aif.ru .

Как отметил специалист, здесь в 70-е и 80-е годы добывалась урановая руда. як также именно здесь был обнаружен большой карьер, рядом с которым было замечено большое скопление радиоактивных отходов. Как заявил Ожаровский, это были бедные руды.

Добыча руды прекратилась в 90-е годы, а отходы так и остались на монгольской земле. Там также проводились замеры, по результатам которых мощность дозы превышала 2 микрозиверта в час.

«Часть из них инертная, часть — радиоактивная. И это фактически горы радиоактивных отходов, которые я обследовал и где, собственно, произошло мое задержание», — добавил Ожаровский.