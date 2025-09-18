Финансовая подушка: сколько денег нужно ежемесячно откладывать на старость

Кандидат экономических наук, доцент Финуниверситета при правительстве РФ Игорь Балынин рекомендовал россиянам откладывать 5–10% зарплаты и до 30% незапланированных доходов для создания финансовой подушки, а также направлять до 10% дохода на накопления к старости, сообщает Газета.ru .

Эксперт рассказал, что россиянам следует откладывать 5–10% от зарплаты и 15–30% от незапланированных доходов, таких как премии, чтобы создать финансовую подушку. По его словам, оптимальный размер такой подушки должен составлять 6–12 ежемесячных зарплат.

После формирования финансовой подушки эксперт советует копить на плановые покупки и цели, а также делать стратегические накопления на старость — от 1% до 10% дохода. Размер отчислений зависит от индивидуальных финансовых задач и возможностей.

Балынин порекомендовал хранить накопления на банковских вкладах и накопительных счетах с процентными ставками, превышающими уровень инфляции. Он напомнил, что вклады до 1,4 млн рублей в каждом банке застрахованы государством. В качестве альтернативы экономист предложил присоединиться к программе долгосрочных сбережений, где государство ежегодно вносит дополнительные средства, а также предоставляется налоговый вычет. Средства участников таких программ застрахованы на сумму до 2,8 млн рублей.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.