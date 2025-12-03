Финалист из Подмосковья Кравченко вошел в число победителей премии #МЫВМЕСТЕ

Второе место в номинации «Поколение добра» Международной премии #МЫВМЕСТЕ с проектом «Белый хакер» занял Александр Кравченко из Подмосковья.

Александр Кравченко создал популярный просветительский блог, который через юмористические ролики и экспертные подкасты учит противодействовать мошенникам в интернете. Достижения — 1,8 млн просмотров видео и 1 млн уникальных посетителей сообщества за год, 800 участников офлайн-лекций.

Третье место заняла Елизавета Жукова из Белгорода. Проект сохраняет память о трагедии оккупации, используя дополненную реальность. Через смартфон на ключевых городских локациях можно увидеть архивные фото, услышать свидетельства очевидцев и узнать о геноциде. Охват проекта превысил 27 тыс. просмотров.

Первое место занял Семен Борденюк с волонтерской инициативой «Я помогу, и ты сможешь» из Республики Башкортостан. Этот проект создан в рамках программы «Ровесник-ровеснику» для оказания помощи родителям детей с ограниченными возможностями здоровья.

В Национальном центре «Россия» проходит пятый Международный форум гражданского участия #МЫВМЕСТЕ. Это самое масштабное событие в РФ, которое посвящено волонтерству, социальному партнерству и благотворительности. Мероприятие объединило тысячи участников из всех регионов страны и представителей 47 зарубежных государств.

3, 4 и 5 декабря проходит ключевое событие форума — церемония вручения Международной премии #МЫВМЕСТЕ. Национальный трек премии включает категории «НКО и проекты», «Личность», «Территории», «Компании», 12 номинаций, 3 спецноминации. В международном треке — 2 номинации: «Помощь людям» и «Устойчивое будущее».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщал, что в регионе — более 60 тысяч волонтеров. Во время пандемии добровольцы помогали врачам, заботились о пожилых, приносили продукты, общались.

«Добровольцы активно подключились к гуманитарному проекту „Доброе дело“: отправляют помощь на фронт, поддерживают семьи участников СВО. Ребята участвуют в федеральных инициативах по благоустройству, в голосовании за комфортную городскую среду. Выезжают за пределы региона — помогали в Анапе после разлива нефти, стали частью одного из главных культурных событий страны — „Интервидения“», — сказал Воробьев.

