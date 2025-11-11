Фильтр-кофе из перуанской и танзанийской арабики появился в городах России

Новый фильтр-кофе из Перу и Танзании появился в сети кофеен «Перекресток». Теперь гости заведений могут начать свое утро с бодрящей чашки напитка, приготовленного из стопроцентной арабики. Для его создания отбираются зерна, выращенные на высокогорных плантациях; технология обжарки специально подобрана так, чтобы максимально сохранить природную сладость и насыщенный вкус кофе.

Перуанский сорт обладает вкусовым профилем с нотами желтого яблока, молочного шоколада и карамели. Для него характерны умеренная, приятная кислотность, выраженная сладость и легкое тело, напоминающее по текстуре чай. Послевкусие у этого кофе — продолжительное и гармоничное.

Что касается арабики из Танзании, то в ее вкусе доминируют оттенки красных ягод, яблока и свежей выпечки. Напиток получается сладким, бархатистым и душистым, с небольшой горчинкой и приятным фруктовым послевкусием. Он станет отличным выбором для ценителей нежной, ненавязчивой кислинки.

Фильтр-кофе предлагается гостям в двух вариантах объема — 200 и 400 мл, стоимость начинается от 89 рублей. Насладиться новинкой можно уже сегодня в Москве, Санкт-Петербурге, а также в Сочи, Нижнем Новгороде и ряде других городов.