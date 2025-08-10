Фигуристку Александру Трусову с сыном выписали из роддома

«Всем привет! Ну что, мы выписались из роддома, уже едем домой», — заявила Трусова на видео, опубликованном в ее Telegram-канале.

Фигуристка призвала поклонников писать в комментариях предположения, как они с супругом Макаром Игнатовым назвали сына.

Александра Трусова является серебряным призером Олимпиады 2022 года в Пекине. Девушка стала первой фигуристкой в истории, которая на соревнованиях под эгидой Международного союза конькобежцев сделала четверные лутц, флип и тулуп. Также она стала первой спортсменкой, сделавшей чистый каскад.