Бывшая руководитель аппарата Минобороны Евгения Васильева появилась на празднике в честь 45-летия Ксении Собчак. На фотографии с вечеринки она предстала с короткой стрижкой, сообщает «Царьград» .

Васильева получила широкую известность в 2012 году после коррупционного скандала вокруг «Оборонсервиса». При обыске в ее апартаментах площадью 192 квадратных метра в Молочном переулке изъяли 51 тысячу драгоценных камней и 19 килограммов золота. Имущество на 450 миллионов рублей попало под арест.

Во время следствия стали известны подробности ее отношений с тогдашним министром обороны Анатолием Сердюковым. По данным издания, Васильева была близка с ним, когда он состоял в браке. Сердюков также оказался в числе обвиняемых.

Суд назначил Васильевой пять лет лишения свободы. Как пишет издание, спустя месяц она вышла условно-досрочно. Сердюков покинул пост министра, а его уголовное дело прекратили по амнистии.

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