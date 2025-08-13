Фестиваль «Заповедное» в музее «Горки Ленинские» продолжит работу в августе

В Государственном историческом музее-заповеднике «Горки Ленинские» проходит фестиваль современного искусства «Заповедное». Это один из самых масштабных фестивалей этой тематики в регионе, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Работа «Заповедного» продлится до 28 сентября и уже опубликована программа мероприятий на август.

16 и 17 августа в программе — лесная ванна с «Зелёной тенью», майндфулнесс-практика с Анной Нечаевой «На границе контакта», кураторская экскурсия с Верой Ершовой.

23 августа можно посетить майндфулнесс-практику с Анной Нечаевой «На границе контакта» и большую вечернюю программу, в рамках которой будет показан перформанс «Массив» Кати Горячевой. Также можно присоединиться к ночной экскурсии-прогулке, во время которой можно будет увидеть светящиеся цветы Павла Зуданова и попить чай во ржи в галерее «Заповедное».

30 и 31 августа запланированы поп-ап перформанс «Реконструкция» в пространстве галереи (автор: Катя Горячева, перформеры: Саша Кривошапкин, Виктория Самойлова) и перформанс «Бесперечь» (в роли буддийского монаха — перформер Егор Силантьев) на аллее Монументальной пропаганды. В эти же дни можно принять участие в лаборатории «Коллективное дрейф-письмо» от сообщества экспериментальной прозы Mappa Mundi.

Паблик-арт объекты, созданные современными художниками специально для фестиваля «Заповедное», можно увидеть под открытым небом или в галерее «Заповедное». Всего в проекте принимают участие более 30 современных художников и художественных объединений. Среди них — как звезды мировой величины (Сергей Катран, Ольга Божко, Алексей Лука), так и новые имена. Художники-участники были отобраны кураторами и экспертным советом в рамках открытого конкурса.

Гости могут посмотреть экспозицию с медиаторами или самостоятельно с бесплатным аудиогидом, где художники сами рассказывают о своих работах.

Цель проекта — создать под открытым небом новый музей современного искусства и превратить здание исторической конюшни в современный арт-центр, где будут проходить выставки, работать мастерские и арт-резиденции для художников.

Подробная информация и билеты на сайте музея-заповедника «Горки Ленинские».

Куратор фестиваля «Заповедное»: Вера Ершова. Кураторы параллельной программы: Екатерина Горячева и Надежда Серебрянникова. В экспертный состав вошли Виктор Мизиано, Станислав Шурипа и Государственный исторический музей-заповедник «Горки Ленинские».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.