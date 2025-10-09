Фестиваль выпечки в Ленинском округе собрал участниц «Активного долголетия»

В Ленинском городском округе состоялся второй ежегодный фестиваль выпечки, объединивший участниц проекта «Активное долголетие». Мероприятие прошло в атмосфере творчества и гостеприимства, где каждая участница смогла продемонстрировать свои кулинарные таланты. Об этом сообщает пресс-служба Ленинского городского округа.

«Помимо кулинарной части, мы подготовили для участниц творческие конкурсы, которые раскроют их не только как искусных хозяек, но и как ярких, креативных личностей. Например, участницы смогут проявить фантазию в росписи фартуков перманентными маркерами — эти уникальные сувениры останутся у них на память о нашем празднике», — отметила культурный организатор кулинарного мероприятия Виктория Пономарева.

На фестивале были представлены разнообразные изделия из свежей выпечки — от традиционных ватрушек и пирогов до изысканных тортов и трубочек. Особенностью мероприятия стал не соревновательный дух, а ориентация на творческую самореализацию и обмен опытом между участницами. Оценку кулинарным произведениям проводило профессиональное жюри, в состав которого вошли опытные пекари и кондитеры. Они внимательно изучали каждое изделие, обращая внимание на внешний вид, вкусовые качества, пропеченность теста и наличие золотистой корочки. Помимо кулинарной части, программа фестиваля включала творческие конкурсы и мастер-классы. По итогам фестиваля все участницы получили памятные призы и дипломы, подтвердив, что в таком душевном мероприятии не может быть проигравших.

Ранее сообщалось, что в Ленинском округе на территории детской школы искусств в рамках программы «Активное долголетие» прошел масштабный областной вокальный конкурс «Голос Подмосковья». Мероприятие было приурочено к Году защитника Отечества и 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Мероприятие собрало более 220 талантливых участников и благодарных зрителей из 18 городских округов Подмосковья.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.