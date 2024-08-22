Фестиваль волонтерских отрядов в поддержку участников СВО провели в Балашихе

В День Государственного флага Российской Федерации «Волонтеры Подмосковья» из Балашихи объединились в поддержку наших бойцов, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

В Пестовском парке организовали фестиваль «Добро Вместе».

Участие в нем приняли двадцать волонтёрских организаций города, ветераны СВО, артисты ДК «Кучино», жители и гости Балашихи. Поприветствовала участников фестиваля руководитель регионального ресурсного центра «Волонтеры Подмосковья» в округе Елена Жарова.

«Сегодня этот фестиваль объединил многих волонтеров, которые помогают в тылу нашим воинам Отечества. Мы общаемся, знакомимся и объединяемся для того, чтобы эффективнее отправлять гуманитарную помощь, помогать друг другу в нашем деле. Волонтерская группа — сама по себе уникальна. Каждый занимается своей историей по интересам. У нас есть и семейное, и корпоративное волонтерство. По зову сердца они делают что-то свое, что помогает потом нашим бойцам на фронте. Всех нас объединяет вера в победу и желание одержать ее как можно скорее! Чтобы у нас был надежный железный тыл! , — сказала Елена Жарова.

Для участников фестиваля подготовили праздничный концерт, выступления ветеранов СВО, тематические мастер-классы, а также развернули площадки с уникальной продукцией от волонтёрских объединений Балашихи. При поступлении запросов от бойцов на передовой представители волонтёрских организаций города объединяются и работают вместе. Так, добровольцы различных групп делают маскировочные сети, окопные свечи, сухой душ, суповые наборы, помогают материально и приобретают различную технику.

Представители волонтерского содружества «Железный тыл» из Балашихи показали как плетут маскировочные сети, изготавливают нашлемники и делают голубей мира. Также гостям фестиваля провели учебные занятия по тактической медицине и по оказанию первой помощи. Батутный центр «Попрыгайка», на базе которого развернут патриотический лагерь для молодёжи, провёл мастер-класс по сбору и разбору оружия.

По поручению главы Балашихи Сергея Юрова на фестивале «Добро Вместе» активных волонтёров города наградили дипломами и благодарственными письмами.

Представители волонтёрских организаций поблагодарили друг друга за оказываемую помощь и обменялись опытом.

Мероприятие проходит на территории Балашихи второй год подряд при поддержке администрации города.

Балашиха активно помогает участникам специальной военной операции, мирным жителям Донбасса и их семьям, а также пострадавшим жителям приграничных районов. Если и вы хотите помочь или присоединится к волонтерскому движению, в Балашихе открыты пункты сбора гуманитарной помощи эвакуированным жителям Курской области и участникам СВО.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.