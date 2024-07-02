Фестиваль в Москве посетят звезды k-pop и актеры из «Майора Грома»

Представлена детальная программа ежегодного фестиваля «Фандом Фест», проводимого социальной сетью «ВКонтакте». Фестиваль, посвященный популярным субкультурам и фандомам, состоится 14–15 сентября в Москве на площадке Main Stage, говорится в пресс-релизе.

В рамках двухдневной программы гостей ждут яркие события. Главным музыкальным хедлайнером станет известная корейская k-pop группа TIOT, которая выступит с концертной программой и пообщается с фанатами на автограф-сессиях. Коллектив завоевал популярность благодаря участию в музыкальном проекте Boys Planet.

Также посетителей фестиваля ждут встречи с любимыми актерами, презентации новинок кино и аниме, конкурсы косплея и кавер-танцев с внушительным призовым фондом в 1 миллион рублей. Организаторы подготовили разнообразные тематические зоны, в том числе «Фан-лекторий», «Аллея авторов» и «Фан-экспо».

Кроме того, в один из дней ведущими главной сцены Фандом Феста станут актеры Александр Сетейкин и Матвей Лыков, известные по игре в кинофраншизе «Майор Гром».