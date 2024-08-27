Фестиваль «Ткань Озер» прошел в Подмосковье

В минувшие выходные Озеры в третий раз стали площадкой для праздника моды и текстиля. В парке «Дубки» состоялся фестиваль «Ткань Озер», сообщает пресс-служба администрации горокруга Коломна.

Главным событием праздника стал показ 14 модных коллекций модельеров городского округа Коломна и расположенных в Озерах швейных производств. Свои творения представили публике и молодые, и именитые дизайнеры.

Так, мастерская «Delini design» Елены Дмитриевой продемонстрировала наряды, в основу дизайна которых легли принты с образцов тканей «Товарищества Мануфактур Щербакова Сыновей» — альбомы с этими рисунками бережно хранятся в краеведческом отделе городского центра культуры и досуга. А дизайнер Маша Андрианова, потомок озерских текстильных фабрикантов Моргуновых, представила коллекцию «Весенние обряды», изготовленную из натуральных тканей с серебряными крючками, медными старинными пуговицами и ручной вышивкой.

Гости фестиваля смогли заглянуть сквозь толщу времен и увидеть, как село Озерки превратилось сначала в фабричный городок, а затем — крупный текстильный центр. После показа мод на главной сцене парка состоялся концерт. Все желающие принимали участие в различных мастер-классах. Для самых юных посетителей музей-театр «За очагом» показал кукольный спектакль.

Особое место на празднике было уделено ветеранам — на фестиваль пришли бывшие работники Озерского хлопчатобумажного комбината «Рабочий», а затем Текстильной фирмы «Ока». За чашкой чая в теплой атмосфере ветераны вспоминали рабочие будни и традиции трудовых коллективов. Все истории будут собраны и увековечены в архивах библиотеки имени Григоровича.

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