Фестиваль «Таксы Чехова» в сентябре объединит любителей собак в селе Мелихово

7 сентября в Государственном литературно-мемориальном музее-заповеднике А. П. Чехова «Мелихово» в округе Чехов пройдет ежегодный фестиваль «Таксы Чехова». В этом году праздник будет проходить уже в 19-й раз. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Программу фестиваля откроет модное дефиле «Гав-а-портэ, или модные хвостики» на Сиреневой аллее и конкурс на ловкость и скорость «Бегай, прыгай, догоняй!». Гости фестиваля увидят программу иллюзий «Великий ГАВдини», конкурс талантов и другие забавные соревнования для четвероногих.

Для любителей этой породы подготовлены различные мастер-классы, на которых, в том числе, можно сконструировать одежду для таксы или смастерить таксу из деревянных деталей.

На фестивале пройдет ярмарка «Человек собаке друг», где будет представлен большой ассортимент подарков для четвероногих питомцев и сувениры для их владельцев.

Чеховский фестиваль такс — один из самых необычных фестивалей Подмосковья. Каждую осень в Мелихово съезжаются владельцы такс со всей России. Антон Павлович был большим любителем этой породы собак. В музее-заповеднике гостей встречают две бронзовые фигуры чеховских такс.

Подробная информация о фестивале такс на сайте Государственного литературно-мемориального музея-заповеднике А. П. Чехова «Мелихово».

Адрес: Московская область, округ Чехов, село Мелихово.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.