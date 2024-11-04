Фестиваль «#СВОйГЕРОЙ» состоялся в Подмосковье в День народного Единства

Фестиваль #СВОйГЕРОЙ собрал в ДК «Подмосковье» больше 1000 участников из Московской, Рязанской, Тульской и Калужской областей. Главная тема фестиваля — через творческие номера, картины, фотоснимки рассказать о подвигах советских и российских воинов, ценой собственной жизни защитивших и защищающих свою страну, свой народ, своих товарищей, сообщила пресс-служба фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества».

«Сегодня здесь собрались неравнодушные люди, думающие о своем Отечестве. И день тоже особенный, потому что мы проводим фестиваль в День народного единства и в день иконы Казанской Божьей Матери. Я думаю, что все смыслы нужные, важные, и они как раз вложены в день проведения и место проведения патриотического фестиваля», — поделился Алексей Романов, Герой России, заместитель руководителя Государственного фонда «Защитники Отечества».

Организаторами фестиваля выступили филиал фонда «Защитники Отечества» в Московской области, Министерство культуры и туризма региона, администрация городского округа Красногорск и благотворительный фонд «Восход надежды».

«Идея фестиваля родилась благодаря родителям Андрея Назырова — нашего Героя из Красногорска. Они предложили идею, которую поддержала председатель фонда Анна Цивилева. Сегодня у нас в гостях наши соседи, наши ближние регионы, и мы очень рады сегодня были увидеть на сцене ребят с их номерами. Это было очень трогательно и очень важно для всех нас», — сказала Ольга Ермакова.

4 региона показали работы военно-патриотической тематики, прославляющие любовь к Отечеству, идеи духовного единства, чувства патриотизма, мужество и героизм участников Великой Отечественной войны, героев Специальной военной операции. Это картины, песни, поэзия, танцевальные и театральные номера.

«Культура во все времена объединяла людей. Творчество, культурное наследие, искусство прошло с нами даже через самые сложные моменты в истории. Сейчас, как никогда, нам важно чувствовать единство, поддержку, сплоченность. Фестиваль объединил талантливых людей, в том числе, авторов, которые прошли через СВО и сегодня представляют свое творчество. Культура не только переносит нас в уникальный мир искусства, но и поднимает дух, делая нас сильнее», — сказал Олег Дядьков, заместитель министра культуры Московской области.

Торжественную часть фестиваля открыло видеообращение к участникам фестиваля Председателя фонда Анны Цивилевой и выступление хора Сретенского монастыря, исполнившего гимн фонда «Защитники Отечества», а закрыл фестиваль заслуженный артист России Денис Майданов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил жителей всей РФ с Днем народного единства. России приходится проходить через многие испытания. Однако жители Московской области и других регионов объединяются, чтобы защищать интересы страны, отметил губернатор.

«Желаю всем жителям Московской области и нашей большой страны благополучия и процветания», — подчеркнул губернатор.