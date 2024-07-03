Фестиваль «Семья. Лето. Парк» пройдет в Павловском Посаде 6 и 7 июля

6 и 7 июля в Павловском Посаде в городском парке культуры и отдыха состоится фестиваль «Семья. Лето. Парк». Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

На 6 июля запланирована анимационная программа для всей семьи, которая начнется в 10:00. С 10:00 до 13:00 будет работать тематическая фотозона. Мастер-класс «Ромашковое поле» пройдет с 10:30 до 11:00. После этого в 11:00 состоится открытие праздника от центра «Росток». Поиграть в Лазертаг будет возможно с 11:00 до 13:00. В 12:00 начнется концерт «Мы — одна семья!».

7 июля с 11:00 планируется мастер-класс «Семейное дерево» и игра в Лазертаг. Анимация для всей семьи состоится в 12:00. С 12:30 на центральной площадке пройдут тихие игры в шахматы и шашки «Семейная тактика».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.