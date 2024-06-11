сегодня в 11:23

Фестиваль по искусственному интеллекту пройдет для жителей Подмосковья

Жители Московской области могут стать участниками Всероссийского фестиваля RuCode по искусственному интеллекту и алгоритмическому программированию. Об этом сообщила пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи региона.

Фестиваль объединяет всех, кто интересуется программированием и искусственным интеллектом. Присоединиться к мероприятиям могут школьники, студенты и специалисты, желающие повысить свой уровень знаний, получить опыт участия в соревнованиях, начать карьеру в ИТ.

Во время фестиваля пройдут лекции, классные часы, семинары, чемпионаты и многое другое. Кроме того, будут организованы профориентационные встречи в области ИИ.

Изучить календарь мероприятий и пройти регистрацию можно на сайте проекта. Участие в фестивале бесплатное.

Всероссийский фестиваль RuCode по искусственному интеллекту и алгоритмическому программированию проходит при финансовой поддержке Министерства науки и высшего образования РФ и федерального проекта «Популяризация науки и технологий».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что сегодня запрос на цифровизацию очень высокий.

«Практически все сегодня находятся в «Госуслугах». Добровольно зашли и зарегистрировались», — сказал Воробьев.