Фестиваль «Медленное ремесло» пройдет в Подмосковье 13–14 июля

В деревне Новлянки Дмитровского городского округа 13–14 июля 2024 года состоится фестиваль «Медленное ремесло». Присутствующие смогут попробовать различные ремесла, лично принять участие в мастер-классах, пообщаться с мастерами и гостями, сообщается на сайте администрации горокруга.

В одном месте соберутся разные ремесленники и совместно с участниками создадут пространство для творчества.

До 31 мая 2024 года можно подать заявку на участие в качестве мастера во II фестивале «Медленное ремесло». Для этого нужно ознакомиться с положением о мероприятии по ссылке.

Для посетителей вход свободный после регистрации.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.