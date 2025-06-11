Фестиваль ко Дню России объединил сотни жителей Фрязина

Более 200 артистов и зрителей собрались в стенах Фрязинской детской школы искусств. Этот проект был реализован в рамках программы социальных инвестиций «Родные города».

«Любовь к Родине — это фундамент, на котором строится гражданская ответственность, готовность созидать будущее своей страны и работать на ее благо. Поэтому крайне важно разговаривать с молодым поколением на такие темы, в том числе на языке искусства. Самом понятном, трогательном и красивом», — отметил генеральный директор «Газпромнефть — смазочные материалы» Анатолий Скоромец.

Основными участниками концерта стали ученики и педагоги Школы искусств. В программе фестиваля прозвучали выступления камерного оркестра, хора и сольных исполнителей. Подготовка к мероприятию, включая написание сценария, выбор репертуара и репетиции, заняла несколько месяцев. Со сцены звучали произведения известных композиторов, воспевающие красоту, мощь и многообразие России. Особенно запомнилось зрителям исполнение хором из 40 человек неофициального гимна наукограда — песни «Любимый город Фрязино».

«С каждым годом Фрязино становится еще комфортнее, красивее, благоустроеннее, а жизнь в нем — ярче и интереснее. Мы стремимся создавать все условия для самореализации молодежи в родном городе, в том числе для творческой. Это большая работа, поэтому мы рады, что у нас есть надежные партнеры по этому направлению», — подчеркнул глава городского округа Дмитрий Воробьев.

«Газпромнефть-СМ» и Фрязинская детская школа искусств сотрудничают уже давно. В предыдущем году компания провела масштабное обновление концертного зала учреждения: были модернизированы инженерные коммуникации и системы безопасности, установлено современное осветительное и звуковое оборудование. Теперь более 900 воспитанников школы имеют возможность выступать на собственной сцене и участвовать в творческих фестивалях, которые регулярно проходят в обновленном зале.

«Это уже второй фестиваль, который мы организовали совместно с „Газпромнефть-СМ“ и администрацией Фрязина. Осенью в наукограде впервые состоялся праздник джаза, который объединил более 250 участников и зрителей. Масштабность, яркость и красота этих мероприятий говорят о том, что мы отличная команда, и вдохновляют на новые совместные проекты», — подчеркнула директор Фрязинской детской школы искусств Елена Диденко.