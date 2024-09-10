Фестиваль «КиноБраво» соберет представителей киноотрасли более чем из 20 стран

Международный фестиваль зрительского кино «КиноБраво», который впервые пройдет с 28 сентября по 4 октября в RED ARENA, расположенной в Красной Поляне, объявляет деловую программу. За 5 дней в рамках бизнес секции состоятся более 10 мероприятий, на которых обсудят настоящее и будущее национального зрительского кино, произведенного в странах БРИКС и других государствах-участниках кинофестиваля, сообщили организаторы мероприятия.

Свое участие подтвердили кинематографисты более чем из 20 стран. Российский кинобизнес представят продюсеры Вадим Верещагин, Михаил Китаев, режиссеры Александр Войтинский, Олег Погодин, Алексей Попогребский, Александр Котт, актеры Юлия Пересильд, Андрей Мерзликин, а также ведущие профессионалы отрасли Андрей Золотарев, Арман Яхин, Андрей Бельчиков и многие другие.

Фокус деловой программы, как и самого фестиваля «КиноБраво» сосредоточен на зрительском кино, что задает ключевые темы дискуссий и панелей мероприятия. Ведущие представители киноиндустрии из Китая, Индии, ЮАР, Бразилии, Ирана, Сербии, Турции, Таиланда, Хорватии, Казахстана, Индии, ОАЭ, Кыргызстана, Малайзии, Узбекистана, Саудовской Аравии, Эфиопии, Словении обсудят дистрибуцию и маркетинг блокбастеров, уникальные локации и их возможности, образование, новые технологии и многое другое.

Откроется деловая программа встречей режиссеров и продюсеров стран, участвующих в конкурсной программе фестиваля. Создатели фильмов поделятся секретами успеха, особенностями кинопроизводства в своей стране и опытом работы по успешному продвижению картин, ставших лидерами локального кинопроката. В этот день ведущие дистрибуторы и продюсеры из России, Индии, Турции и Китая обсудят, какой иностранный контент интересен зрителю в России и какой российский контент может заинтересовать аудиторию в разных странах.

Второй день деловой программы будет посвящен обучению будущих кинематографистов. Представители российских и международных киношкол из Хорватии, Казахстана, Китая, Индии, Турции и ОАЭ расскажут о своих системах организации учебного процесса и грантах, предоставляемых студентам разных стран. В этот день режиссеры блокбастеров из Китая и России расскажут, как создавать качественное зрительское кино, которое будет иметь успех в разных странах.

Крупнейшие площадки мира для съемок кино и рибейты станут темой третьего дня, в рамках которой будут представлены уникальные локации Узбекистана, Казахстана, России, Кыргызстана, ОАЭ, Малайзии, Китая.

В четвертый день деловой программы состоится презентация кинопроектов, находящихся в производстве. Спикеры также обсудят будущие хиты, созданные в копродукции, или произведенные в других странах. Вторая половина дня будет посвящена теме «Музыка в кино — значение и ценность» с участием ведущих композиторов из Сербии, Индии и России. Среди спикеров сербский звукорежиссер Роланд Вайс, который является трижды лауреатом премии Primetime Emmy за работу над звуком в фильмах «Подпольная империя», «Ночь» и «Свободное соло», российский Юрий Потеенко, пятикратный лауреат премии «Золотой орел» в номинации «Лучшая музыка к фильму» и композитор из Индии Вишал Бхардвадж, написавший музыку более чем к 70-ти фильмам.

Пятый день деловой программы откроется темой «Будущее уже здесь». Ведущие студии из России, Китая, Казахстана и Ирана обсудят, как искусственный интеллект, новые технологии визуальных эффектов и инновационные звуковые решения меняют индустрию.

Финальная панель деловой программы будет посвящена актерской профессии, вариантам взаимодействия с кастинг-директорами и международному сотрудничеству. Среди участников — актеры, продюсеры и кастинг-директора из России, ЮАР, Ирана, Индии, Бразилии и других стран. В их числе российские актеры Юлия Пересильд и Андрей Мерзликин, а также топовые звезды зарубежного кинематографа: иранский актер Бабак Карими, сыгравший в фильме «Развод Надера и Симин», южноафриканский актер Пьерр ван Плецен, известный по фильму «Боги, наверное, сошли с ума 2» и другие.

Расписание деловой программы по ссылке: https://kinobravo.com/delovaya-programma/.

Участие в деловой программе возможно по предварительной регистрации. Заявки принимаются по электронному адресу: business@kinobravo.ru