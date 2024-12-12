Фермерское хозяйство Подмосковья стало призером национальной туристической премии

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Проект подмосковной «Фермы Цветковых» занял 3 место в номинации «Агротуризм» ежегодной национальной туристической премии Russian Traveler Awards 2024, посвященной лучшим объектам России в сфере гостеприимства. Награждение победителей прошло 9 декабря в Москве, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода региона.

Основным направлением деятельности фермы является разведение крупного рогатого скота молочного направления, в хозяйстве содержатся 265 коров. К (Ф)Х производит натуральные молочные и кисломолочные продукты: творог, сметану, йогурт, ряженку, масло и десерты, а также мясо. В рамках проекта агротуризма, посетителям предлагают познакомиться с обитателями фермы, процессом производства и другими тонкостями сельской жизни.

Национальную туристическую премию Russian Traveler Awards представляет издание Russian Traveler. Призеров определило экспертное жюри по результатам онлайн голосования. Участие в подобных проектах поддерживает объекты агротуризма и повышает их узнаваемость.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщал, что развитию турбизнеса в регионе помогут внедренные меры поддержки.

По словам главы региона, в области действует программа, которая позволяет за 1 рубль получить землю на развитие туризма, обеспечение рекреационных зон или строительство отеля.