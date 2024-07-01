Фермерам Подмосковья разрешили принимать туристов в гостевых домах на сельхозземлях

Подмосковным фермерам законодательно разрешили размещать туристов в гостевых домах на сельхозземлях, соответствующие изменения внесены в статью 19 Федерального закона «О крестьянском (фермерском) хозяйстве» и Федеральный закон «О развитии сельского хозяйства». Об этом сообщает пресс-служба уполномоченного по защите прав предпринимателей.

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Московской области Владимир Головнев отметил, что нововведение поспособствует развитию туриндустрии и малого и среднего предпринимательства в регионе.

В 2021 году фермеры получили возможность заниматься сельским туризмом. Но права размещать у себя туристов у них не было. Внесенные законодательно изменения предоставят фермерам право оказывать услуги в сфере сельского туризма, в том числе размещать путешественников в жилых домах, входящих в состав имущества фермерского хозяйства на сельхозземлях. Закон, в частности, позволит фермерским хозяйствам заниматься не связанными с агробизнесом видами деятельности, обеспечивающими устойчивое развитие сельских территорий.

«Подмосковье — сельскохозяйственный регион, с большим количеством предпринимателей, занимающихся фермерством. Это очень активные люди, в планах многих из них — развивать туристическое направление, открывать эко-фермы. Нововведение в федеральном законодательстве позволит расширить перечень оказываемых фермерами услуг, создать новые рабочие места на отдаленных территориях, открыть новые возможности для малого и среднего агробизнеса», — уточнил бизнес-омбудсмен.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в сложившейся в России экономической ситуации правительство Подмосковья старается найти индивидуальный подход к каждому предпринимателю, работающему на территории региона.

«В отечественной экономике изменилось многое — одни ушли с российского рынка навсегда, другие продали бизнес партнерам. Все это заставляет нас искать новые решения и способы поддержать предпринимателей — как бывалых, так и тех, кто только начинает», — сказал Воробьев.