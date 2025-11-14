Фейковый адмирал поучаствовал в памятной церемонии британских ветеранов

На памятной церемонии британских ветеранов появился мужчина в военной форме и с дюжиной медалей на груди. Вскоре выяснилось, что его не приглашали на мероприятие, а сам «контр-адмирал», вероятно, мошенник, сообщает «Подъем» .

Мужчина возложил венок на церемонии в Северном Уэльсе. В целом он вел себя прилично, ничем не отличался от остальных военных. Только самые внимательные очевидцы заметили, что с мужчиной что-то не так.

По данным онлайн-группы Walter Mitty Hunters Club, занимающаяся разоблачением подобных случаев, на форме якобы военного были орден «За выдающиеся заслуги», предназначенный для пехотных офицеров, и медаль королевы «За добровольный резерв», которую вручают только резервистам. Однако комбинация таких медалей невозможна.

Местные власти также заявили, что не приглашали этого мужчину на церемонию. Они полагают, что на мероприятии побывал мошенник.

