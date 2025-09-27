ФБР уволило агентов, вставших на колени на протестах из-за убийства Флойда

ФБР США уволило несколько сотрудников, которые в 2020 году встали на колени на протестах в Вашингтоне, сообщает РИА Новости .

Как пишет агентство Associated Press со ссылкой на источники, весной 2024 года в бюро перевели несколько сотрудников на другие должности, а затем они были уволены. Точное количество уволенных агентов неизвестно, но, возможно, их около 20.

Убийство афроамериканца Джорджа Флойда белым полицейским произошло 25 мая 2020 года. Во время задержания один из полицейских, Дерек Шовин, прижал колено к шее Флойда на протяжении более девяти минут, несмотря на его крики о помощи и заявления о том, что он не может дышать. Это действие вызвало общественное возмущение, когда видео инцидента стало вирусным в соцсетях. Флойд умер в больнице, а Шовин был арестован и осужден на 22,5 года тюремного заключения.

Убийство Флойда вызвало массовые протесты по всей стране, которые стали частью более широкой кампании за права чернокожих и против системного расизма.

