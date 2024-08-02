«Фантастическая ночь»: эскортник из Африки рассказал о сексе с главой МИД ФРГ

Работник секс-индустрии дал интервью ганскому Daily Post, в котором утверждал, что оказывал интимные услуги министру иностранных дел Германии Анналене Бербок. По словам жиголо, он и глава немецкой дипломатии провели «потрясающую, фантастическую ночь», сообщает «Царьград» .

Мужчина утверждает, что впервые он встретил Бербок в Абудже примерно в декабре 2022 года. Он утверждает, что тогда министр была там на «совещании руководства» и была одета в малиновое платье.

Журналисты позже проверили его слова — действительно, во время визита в Абуджу глава германского МИДа была в малиновом платье.

«Мы хорошо провели вечер, поговорили, а потом она дала понять, что ей нравится компания красивого черного джентльмена. Большинство моих клиентов увлекаются черными мужчинами. Так что мы провели ночь вместе. Это была потрясающая, фантастическая ночь, а затем она ушла на следующий день», — вспомнил африканец.

Через полгода после первой встречи Бербок вновь позвонила своему африканскому спутнику, как заявил он сам. Во время очередной встречи с министром эскортник «видел, что она скучает по нему».