Фанат германской медицины из Москвы отказалась лечить дочь от бронхита

Жительница Москвы Карина не захотела лечить пятимесячную дочь от бронхита. Женщина — поклонница немецкой новой медицины и считала, что ее ребенок должен сам справиться с этим болезненным опытом, сообщает SHOT .

Карина верит в псевдонаучную концепцию Райка Хамера. Те, кто ее придерживаются, не признают лечение. Они уверены, что, например, вылечиться от рака можно, если избавиться от «эмоционального конфликта».

Сначала пятимесячная дочь Карины поперхнулась листком от стоявшей в квартире пальмы. Ребенок хотел откашляться, но не смог, начал тяжело дышать.

Затем мама перевернула девочку на живот и ударила по спине. У малышки началась истерика.

Ближе к вечеру у дочки появились симптомы, указывающие на возможный бронхит — поднялась температура, появились кашель, слабость, бульканье в легких. Болезнь держалась у дочки на протяжении почти пяти суток.

Карина в «биологическую программу» дочки с помощью лечебных препаратов вмешиваться не хотела. Она лишь делала ей солевые ванночки. Через некоторое время девочка начала выздоравливать.

«Она сама завершила это и теперь у нее это записалось в ДНК», — прокомментировала свои действия женщина.

Другие родители осудили такую методику «лечения». Они потребовали ввести уголовную ответственность за пропаганду новой немецкой медицины в России.