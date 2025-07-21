Фаевская посетила Главный военный клинический госпиталь Росгвардии в Балашихе

Уполномоченный по правам человека в Московской области посетила ФГКУЗ «Главный военный клинический госпиталь войск национальной гвардии Российской Федерации» в Балашихе. В госпитале проходят лечение российские военнослужащие, получившие ранения и травмы в зоне боевых действий специальной военной операции. Об этом сообщает пресс-служба омбудсмена.

Омбудсмен Подмосковья подробно рассказала о льготах для участников СВО и членов их семей, проживающих на территории Московской области, по оказанию медицинской помощи и социальной поддержке, получению реабилитационных услуг и психологической помощи, ответила на заданные бойцами вопросы, а также выяснила, нет ли у них нареканий к условиям нахождения в госпитале и качеству оказываемого лечения.

«Мы постоянно проводим мониторинг соблюдения прав и законных интересов военнослужащих и их семей. Такие визиты позволяют оперативно выявлять проблемные вопросы и принимать меры для их решения», — заявила Ирина Фаевская.

В частности, уполномоченным были освещены вопросы, касающиеся трудового законодательства (сохранения рабочего места, исчисления страхового стажа, преимущественного права на отпуск), ежемесячных выплат и компенсаций, предоставления бесплатного проезда, получения кредитных каникул, освобождения от налогов, получения льгот в сфере ЖКХ, участия в социальной газификации, условий получения выплаты за земельный участок, услуг по зубопротезированию, получения мер поддержки детям, родителям и супругам участников СВО и других льгот.

«Несмотря на то, что эта информация касается бойцов-жителей Московской области, к нам могут обратиться за помощью военнослужащие из других областей, и, поскольку у нас налажено хорошее взаимодействие с региональными уполномоченными, мы постараемся помощь каждому», — отметила Ирина Фаевская.

Омбудсмен поблагодарила военнослужащих за их доблесть и вручила подарки, а также выразила благодарность медицинскому персоналу госпиталя за труд и заботу о раненых.

С информацией о льготах для участников СВО и членов их семей, проживающих на территории Московской области, можно ознакомиться на сайте Уполномоченного в презентации по ссылке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил правоохранителей за помощь, оказываемую участникам СВО.

«Указы президента посвящены самым разным темам, которые требуют комплексного подхода и разрешения. Это касается и помощи нашим подразделениям. Вы знаете, что Московская область и, в том числе вверенные вам силы, оказывают большую, заметную поддержку», — подчеркнул губернатор.

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