Подавляющее число граждан России испытывают гордость за ее историческое наследие, сообщает пресс-служба Юго-Западного управления Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН).

Согласно опросу, 90% россиян заявили, что гордятся историей страны. Еще 6% респондентов затруднились ответить на соответствующий вопрос. А 4% опрошенных ответили «скорее нет».

Россия — страна с богатым и разнообразным историческим наследием. Сохранение исторической памяти является важной задачей для каждого гражданина, так как именно она формирует национальное самосознание и патриотизм.

«Считаем одной из важнейших задач в сфере культуры — сохранение общей исторической памяти, которая по-настоящему роднит наши народы, питает их духовные узы взаимопониманием и доверием», — сказал президент РФ Владимир Путин на XI Санкт-Петербургском международном форуме объединенных культур.

