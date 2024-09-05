Ежемесячную компенсацию к пенсии в Подмосковье увеличат до 20 тыс рублей

По решению губернатора Московской области Андрея Воробьева доплата к пенсии для жителей старше 65 лет будет увеличена до 20 тыс. рублей, а перерасчет выплаты произведут с июля этого года. Об этом сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области.

«В настоящий момент в регионе свыше 33 тысяч пенсионеров охвачены такой поддержкой», — сказала Первый зампредседателя правительства Подмосковья Людмила Болатаева.

В ведомстве уточнили, что решение о повышении выплаты было одобрено депутатами Мособлдумы 5 сентября.

Ежемесячные доплаты до 20 тысяч рублей предусмотрены неработающим пенсионерам старше 65 лет и проживающим в Подмосковье более 10 лет. Важное условие — пенсионер проживает один или в семье с неработающими пенсионерами. В данной категории к членам семьи получателей относятся: родители, супруг или супруга, дети, братья и сестры.

Доплата назначается автоматически для одинокопроживающих, а для тех, кто живет в семье необходимо подать заявление на региональном портале госуслуг.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.