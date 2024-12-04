Ежегодный предновогодний ужин modi погрузил гостей в атмосферу праздника

В этом году бренд вновь очаровал своих гостей, создав поистине магическую атмосферу праздника. Ежегодный предновогодний ужин, прошедший в Москве, собрал более 80 представителей СМИ, блогеров, партнеров и звездных гостей. По традиции бренд эмоциональных товаров открыл новогодний сезон ярким мероприятием, наполненным множеством активностей. Он подарил всем гостям праздничное настроение и первые новогодние подарки.

2024 год стал крайне успешным для розничной сети благодаря интенсивному развитию на протяжении всего периода. Так, ритейлер стал лауреатом премии «Бренд года» в номинации «Товарные сети», значительно расширил географию присутствия, преодолев рубеж в 170 магазинов по всей России, и запустил сотрудничество сразу с несколькими крупными российскими компаниями.

«Новый год для нас — это не только время дарить подарки, но и время создавать эмоции, которые останутся с людьми на весь год. Мы стремимся, чтобы наши подарки дарили радость каждому покупателю, делая праздники еще ярче», — отметил директор по маркетингу и коммуникациям modi Максим Кирьянов.

Особую изюминку праздничному ужину добавила и насыщенная программа мероприятия: все гости сделали яркие памятные снимки внутри фотобудки в виде гигантского подарка и приняли участие в мастер-классе по созданию аромасаше, где могли своими руками разработать персональный праздничный аромат, идеально отражающий их новогоднее настроение. Кроме того, для гостей выступили стендап-комики Лев Еременко и Вера Котельникова, которые напомнили всем, что подарить улыбку просто.

Программа вечера была дополнена вкусными закусками, горячими блюдами и десертами, которые идеально сочетались с праздничной атмосферой, вдохновляя гостей на теплые беседы. А в завершении вечера всех приглашенных ждала зажигательная афтерпати с диджеем и тематическим коктейль-баром, что стало яркой точкой в веселом праздновании.

Каждый гость стал частью этого волшебного события и унес с собой свой первый новогодний подарок от бренда. Благодаря таким мероприятиям компания продолжает развиваться и вдохновлять на создание особенных моментов с близкими.