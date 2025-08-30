сегодня в 18:41

Ежегодная акция «Соберем детей в школу» прошла в Жуковском

В Жуковском в преддверии нового учебного года состоялась ежегодная акция «Соберем детей в школу», организованная комиссией по делам несовершеннолетних, центральной детской библиотекой и участковой социальной службой. Первый заместитель главы города — председатель комиссии по делам несовершеннолетних Алла Дунаевич вручила детям школьные рюкзаки с канцелярскими принадлежностями, сообщает пресс-служба администрации округа.

Педагог дополнительного образования Центральной детской библиотеки подготовила и провела мастер-класс по изготовлению и раскрашиванию шоколадных фигурок пищевыми красками, что позволило ребятам проявить свои творческие способности и таланты.

Представители отдела по делам несовершеннолетних полиции и сотрудники Госавтоинспекции напомнили детям о строгом соблюдении правил дорожного движения, а также безопасном поведении на улицах и в быту.

В заключение праздничного мероприятия герой русских сказок провел для детей и родителей развлекательную программу.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил ответственно подойти к вопросу подготовки школ к новому учебному году.

«Это всегда ответственно, всегда волнительно. Большая президентская программа идет по капитальному ремонту. Мы это неоднократно подчеркивали. 57 школ. В этом году мы отремонтировали большое количество школ», — сказал Воробьев.