Евгения Хрусталева рассказала жителям о проделанной работе за 2024 год в Домодедове

Секретарь Домодедовского местного отделения «Единой России» Евгения Хрусталева рассказала жителям о проделанной работе в 2024 году. Она встретилась с жителями Никитского административного округа, сообщила пресс-служба подмосковного отделения партии.

Домодедово — стремительно развивающийся городской округ. В Домодедове строят и ремонтируют образовательные учреждения, модернизируют объекты здравоохранения и спорта, благоустраивают дворы и парка. В народную программу партии «Единая Россия» вошли 1836 наказов жителей округа. Контроль за их реализацией осуществляла Евгения Хрусталева совместно с депутатами-единороссам, партийцами и жителями.

«В прошлом году открыли новое здание Домодедовской школы № 12 на 825 мест, здесь учится более 315 первоклассников. Капитально отремонтировали две школы: Краснопутьскую и Домодедовскую школу № 2. Теперь наши юные домодедовцы получают знания в современных и комфортных условиях. В конце года открыли обновленную спортивную площадку в ЖК „Домодедово парк“. Площадка стала местом притяжения для жителей и хорошим стимулом для ведения здорового образа жизни.Благоустройство общественных пространств — одно из центральных направлений народной программы „Единой России“.В 2024 году в Домодедове были выполнены работы по обустройству пешеходных дорожек и тротуаров», — рассказала лидер домодедовских единороссов.

Этот год объявлен Президентом России Владимиром Путиным Годом защитника Отечества. Первоочередной задачей была и остается поддержка участников специальной военной операции и их семей.

«В городском округе более 600 семей бойцов, каждый их которых может обратиться к нам за помощью и обязательно ее получить. Фронту без поддержки тыла не обойтись. В Домодедове работает более 20 добровольческих организаций. Образовательные и культурные учреждения округа включены в производство необходимых вещей. Почти каждый домодедовец оказывает посильную помощь военнослужащим, жителям новых территорий и пострадавших регионов. С начала проведения СВО было собрано и отправлено более 700 тонн гуманитарного груза.Все, что мы делаем, очень важно для наших военных и помогает укрепить их боевой дух», — поделилась Евгения Хрусталева.

Секретарь местного отделения партии также поделилась планами на текущий год, отметив, что городской округ показывает хорошие темпы роста экономики.

«Сильная экономика позволяет нам реализовывать крупные проекты. На 2025 год запланированы большие работы по капитальному ремонту и строительству образовательных учреждений. К сентябрю завершим капремонт в Домодедовском лицее № 3, проведем капремонт двух детских садов „Белочка“ и „Полянка“. На всех объектах уже сейчас ведутся работы. В следующем году на аллее Победы будет установлен памятник бойцам СВО. Думаю, это давно назревшее и необходимое решение. Конкурсная комиссия уже проводит отборочный тур по выявлению лучшего эскиза», — сказала Хрусталева.

Она также отметила, что каждому важно, чтобы территория вокруг его дома была красивой и чистой. На 2025 год большие планы: будут заменены 11 детских площадок, благоустроены 23 двора, запланированы работы по устройству и ремонту систем наружного освещения.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.