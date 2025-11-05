«Это же опасно»: юрист предостерег россиян от «домашних» алкогольных напитков

На территории России реализация алкогольной продукции, изготовленной самостоятельно, без наличия соответствующих разрешительных документов и лицензий, является противозаконной. Ее допустимо использовать исключительно в личных целях или безвозмездно передавать другим лицам. Заслуженный юрист РФ Иван Соловьев рассказал, что, несмотря на это, в стране существует теневой рынок, где нелегально распространяются спиртные напитки различных видов, начиная от домашнего вина (иногда с добавлением табака) и заканчивая настойками и самогоном. Качество и безопасность подобных напитков вызывают серьезные сомнения, однако они пользуются спросом среди потребителей, которые приобретают их нелегально на рынках или через интернет, сообщает Общественная Служба Новостей .

Можно ли изготавливать алкоголь?

По словам эксперта, российское законодательство не запрещает гражданам производить алкоголь для личного потребления. Каждый имеет право приобретать самогонные аппараты и использовать их для изготовления спиртных напитков, организовывать собственные пивоварни, сидродельни, винодельни и прочее. Изготовленными напитками можно делиться с другими, но при условии, что их транспортировка по стране не превышает 10 литров. Однако, в случае отравления кого-либо этими напитками, производитель будет нести ответственность. Получение прибыли от продажи возможно только при соблюдении ряда условий.

Что нужно оформить для торговли самодельными спиртными напитками?

Для реализации слабоалкогольных напитков, таких как пиво, сидр, пуаре и медовуха, необходимо оформить индивидуальное предпринимательство, лицензия не требуется. Для продажи крепкого алкоголя потребуется зарегистрировать юридическое лицо, пройти соответствующие проверки, получить лицензию и зарегистрироваться в системе ЕГАИС. Кроме того, напитки, предназначенные для продажи, должны быть снабжены акцизными марками, пояснил юрист.

Почему частные лица не имеют права торговать алкоголем?

Соловьев отметил, что закон запрещает продажу алкоголя частными лицами, так как невозможно определить содержание сивушных масел в продукции, провести анализы, проконтролировать соблюдение технологического процесса и соответствие ГОСТам в кустарных условиях. Например, при покупке основы для настоек нельзя быть уверенным в отсутствии превышения содержания метанола или даже в отсутствии чистого метанола. Существует серьезный риск, что даже без намерения причинить вред здоровью и реализуя продукцию, не соответствующую требованиям безопасности, можно произвести напиток, который нанесет вред потребителям, подчеркнул юрист.

Что грозит за нелегальную продажу спиртного?

За нелегальную продажу алкоголя частным лицам грозит административная ответственность по ст. 14.17.1 КоАП РФ, которая предусматривает штраф в размере от 30 до 50 тысяч рублей с конфискацией всей алкогольной продукции, уточнил эксперт. За повторное нарушение предусмотрена уже уголовная ответственность, включающая штраф от 50 до 80 тысяч рублей или исправительные работы на срок до одного года.

Теневой рынок самодельного алкоголя

Тем не менее, угроза наказания не останавливает бутлегеров, торгующих самодельным алкоголем, отметил Соловьев. По его словам, во многих городах России можно найти заведения, продающие крепкие настойки собственного производства без лицензии, а также частных лиц, предлагающих полугар и другие «домашние» напитки на развалах.

«На рынках реально из-под полы этим всем торгуют. По всей стране, особенно на южных рынках в Краснодарском крае, в курортных городах. Все оттуда тащат это вино, которое настаивают на табаке, чтобы торкало, чтобы сильнее развозило. Плюс всякие чачи, водки, коньяки в канистрах, как раньше возили в девяностые и двухтысячные. Но тот же коньяк — это не коньяк, это коньячный спирт. По сути полуфабрикат, только с коньячной присадкой. Поэтому надо, чтоб люди не обольщались всеми этими поддельными канистрами, потому что, к сожалению, это до сих пор существует. До сих пор продают это „домашнее“ или „крестьянское“ вино — по-разному называют, чтобы внимание привлечь. Это же опасно», — поделился юрист.

Нелегальная торговля спиртным в Сети

Несмотря на запрет онлайн-торговли алкоголем, самодельное спиртное также продается через интернет, в том числе и с доставкой по почте, сообщил Соловьев.

По его словам, борьба с этим ведется, однако на месте одного закрытого сайта появляется другой — торговцы знают, как обходить запреты. Они работают через одну площадку несколько недель, затем меняют реквизиты и переходят на другую. Обычно у них есть отлаженная сеть, включающая поставщиков, крупных перекупщиков и местных дельцов, которые занимаются розничной продажей. Распространена также пересылка и перевозка алкоголя. Это популярный бизнес, заключил специалист.

