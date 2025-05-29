«Это у нас семейное»: жители России активно заявляются на конкурс

Свыше 13 тыс заявок приняли за день на конкурс «Это у нас семейное»

В России стартовал проект, посвященный объединению родных и близких людей, — «Это у нас семейное». В нем участники будут соревноваться в добрых делах и общих с детьми или родителями занятиях, сообщает «Царьград» .

Президент России Владимир Путин дал старт конкурсу 27 мая, за сутки поступило более 13 тыс. заявок.

Семейные команды могут зарегистрироваться до 27 июля на сайте проекта. Это касается семей с представителями 4 и более поколений.

Стартовал второй сезон проекта. По результатам конкурса 30 семей-победителей смогут получить сертификаты на 5 млн рублей для улучшения жилищных условий. Их можно будет использовать для покупки квартиры или дома, взноса по ипотеке.