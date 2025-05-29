«Это у нас семейное»: жители России активно заявляются на конкурс
Свыше 13 тыс заявок приняли за день на конкурс «Это у нас семейное»
В России стартовал проект, посвященный объединению родных и близких людей, — «Это у нас семейное». В нем участники будут соревноваться в добрых делах и общих с детьми или родителями занятиях, сообщает «Царьград».
Президент России Владимир Путин дал старт конкурсу 27 мая, за сутки поступило более 13 тыс. заявок.
Семейные команды могут зарегистрироваться до 27 июля на сайте проекта. Это касается семей с представителями 4 и более поколений.
Стартовал второй сезон проекта. По результатам конкурса 30 семей-победителей смогут получить сертификаты на 5 млн рублей для улучшения жилищных условий. Их можно будет использовать для покупки квартиры или дома, взноса по ипотеке.