«Это фейк»: депутат оценила данные о желании студентов медвузов бросить учебу

Депутат Пилипенко: реальных отчислений из медвузов за последнюю неделю не было

Доктор технических наук, член комитета Госдумы по науке и высшему образованию Ольга Пилипенко заявила, что видео студентов медицинских вузов в соцсетях о якобы желании бросить обучение ради работы являются фейковыми.

«Принятие закона никак не должно повлиять на количество и решимость студентов продолжить обучение по специальностям, которым они хотели бы учиться. Для них не меняется ничего», — сказала Пилипенко в эфире радио Sputnik.

По ее словам, большая ответственность сегодня лежит на работодателях и всей системе здравоохранения, которые должны обеспечить выпускников рабочими местами.

Ранее в России приняли поправки к законам «Об основах охраны здоровья граждан» и «Об образовании», устанавливающие обязательное целевое обучение в ординатуре и наставничество для выпускников медицинских колледжей и вузов.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.