Это был знак: ветеран СВО встретился с юным автором поддержавшего его рисунка

Исполнительный директор Ассоциации ветеранов СВО и руководитель филиала фонда «Защитники Отечества» по Калужской области Дмитрий Афанасьев рассказал трогательную историю: на фронте он случайно получил детский рисунок от девочки из своей родной Калужской области и после службы встретился с первоклассницей, сообщает Life.ru .

«Всем все доставалось, а мне, родом из Калужской области, досталась эта открытка. Это был знак, символ. Было очень приятно», — рассказал ветеран.

По его словам, такие письма от детей играют важную духоподъемную роль для бойцов: они заряжают их на борьбу и победу. Фото открытки Афанасьев до сих пор хранит в памяти телефона.

Ранее мужчина работал учителем истории и обществознания, а в 2020 году увлекся изучением дронов. Во время службы на СВО он работал инструктором по дронам и обучил не менее 700 солдат.