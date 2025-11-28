«Эстафета доброты»: в Петербурге помогут с социализацией особым людям
Международный фестиваль «Эстафета доброты» 1 декабря стартует в Санкт-Петербурге и продлится неделю, сообщает газета «Петербургский дневник».
Проект направлен на социокультурную реабилитацию людей с ограниченными возможностями и переселенных из зоны боевых действий. С 2022 года программа стала международной, в этом году на фестиваль приедут участники из 55 регионов России, Белоруссии и Казахстана.
«В этом году ожидается очень большое количество представителей учреждений культуры из разных регионов России. Будут обучающие методические мероприятия для специалистов, которые направлены непосредственно на знакомство работников учреждений культуры с тем, как взаимодействовать с людьми с ограниченными возможностями», — заявил заведующий сектором методической работы Государственной специальной центральной библиотеки для слепых и слабовидящих Михаил Назаров.
Основные темы фестиваля посвящены защитникам Отечества, они связаны и с колоссальным вкладом незрячих в защиту Ленинграда в годы блокады.
Подписывайтесь на РИАМО в MAX.