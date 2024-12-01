Еще одну школу искусств в Подмосковье ждет капитальный ремонт

Школу искусств капитально отремонтируют в подмосковной Коломне в следующем году, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике региона.

Работы осуществляются в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» и финансируются за счет средств бюджета Московской области.

Победитель открытого конкурса в электронной форме на выполнение работ и оказание услуг проведет инженерные изыскания, подготовит проектную документацию, проведет работы по капитальному ремонту с поставкой оборудования, необходимого для обеспечения образования «Центр детского творчества».

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр детского творчества» расположен по адресу: Московская область, округ Коломна, город Коломна, ул. Девичье поле, дом № 7.

Предстоит отремонтировать двухэтажное здание 1980 года постройки, общая площадь которого 1994,7 кв. м. Выполнение работ планируется завершить в 2025 году.

Развитие сферы культуры — важное направление работы команды губернатора Московской области Андрея Воробьева.

«В Подмосковье более 33 тыс. человек работают в этой сфере. У нас 69 музеев, 28 театров, более 900 культурно-досуговых учреждений, больше 920 библиотек, 191 школа искусств и 105 кинотеатров. Музыка, поэзия, фильмы, танцы, театральные постановки становятся все популярнее у жителей региона, и все это благодаря нашим работникам культуры», — отметил глава региона.