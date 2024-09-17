Еще одно фермерское хозяйство появилось в Подмосковье благодаря господдержке

Министерством имущественных отношений Московской области предоставлены в аренду главе крестьянского (фермерского) хозяйства два земельных участка сельскохозяйственного назначения общей площадью более 18 га на территории городского округа Воскресенск. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Фермер Оксана Куделькина зарегистрировала крестьянское (фермерское) хозяйство в июле этого года. Один участок, переданный в аренду, планируется использовать под круглогодичную ягодно-грибную ферму и выращивание иных сельхозкультур, другой — под организацию мини-сыроварни с агротуристическим комплексом.

«Приняла для себя решение попробовать себя в фермерском деле. В настоящее время занимаюсь организационными вопросами. Как начинающий фермер подала заявку на получение гранта «Агростартап», на первом этапе планирую выращивать шампиньоны и клубнику и дальше развивать поэтапно свой сельскохозяйственный бизнес», — рассказала глава КФХ Оксана Куделькина.

Подать заявку на получение гранта «Агростартап» могут начинающие фермеры региона, чья деятельность ранее не была зарегистрирована, или официально оформлена только в этом году.

Средства гранта можно направить на развитие или создание хозяйств при условии софинансирования не менее 10% собственных средств и создания новых рабочих мест на срок в течение 5 лет после проведения конкурса.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что важно поддерживать с/х производителей. В отрасли также важную роль играют технологии.

«Нужно внимательно подойти к нюансам, которые обеспечивают урожайность. И важно предложить те меры поддержки, которые дадут максимальный эффект», — подчеркнул губернатор.